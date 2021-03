Pétage de plombs – L’ex-syndic de Bière (VD) écope d’un sursis Reconnu coupable de lésions corporelles qualifiées et de violation grave des règles de la circulation, le sexagénaire échappe à une peine ferme, et ce malgré des antécédents défavorables. Benjamin Pillard

Un tag visant nommément l’élu agriculteur de 65 ans était apparu sur la façade de l’Hôtel de Ville communal le 7 février 2020, soit quatre jours après la surréaliste altercation nocturne avec des écoliers du village. DR et Alain Rouèche (médaillon)

L’affaire avait sidéré toute la région. Lundi 3 février 2020, peu après la tombée de la nuit, le syndic de Bière (VD) était monté sur un trottoir au volant de sa Land Rover et avait circulé ainsi sur plusieurs mètres, avec la ferme intention d’effrayer un groupe de sept jeunes qu’il suspectait d’être à l’origine de multiples déprédations dans la commune.

Seulement voilà: l’un d’eux avait été percuté à la jambe droite, et un autre avait été blessé avant d’atterrir sur le capot. Deux des écoliers avaient assuré dans nos colonnes que l’élu, un agriculteur de 65 ans, les avait ensuite poursuivis jusque dans la cour d’un parking, afin de leur infliger claques et coups de poing. Un des mineurs avait riposté, mettant à terre le syndic, sans savoir à qui il avait affaire… Cette altercation surréaliste avait pris fin grâce à l’intervention d’une employée du supermarché, et l’élu – en poste depuis 2006 – avait annoncé dans la foulée sa démission pour la fin de juin.