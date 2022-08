États-Unis – L’ex-patron de Twitter sommé par Musk de fournir des documents Elon Musk a fait remettre à Jack Dorsey une injonction à fournir une série de documents, dans le cadre de la bataille qu’il a lancée pour s’extirper de l’accord de rachat du réseau social.

Image d’illustration. AFP

Selon des documents rendus publics lundi, Jack Dorsey a reçu une injonction à donner à Elon Musk tous dossiers ou communications en lien avec l’accord de rachat passé en avril, ainsi que toute information sur de faux comptes ou sur la manière dont Twitter calcule le nombre de ses utilisateurs actifs. Tous les documents disponibles sur ces sujets chez Jack Dorsey depuis janvier 2019 sont concernés. Jack Dorsey a quitté la direction générale de Twitter en novembre.

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, avait signé un accord de 44 milliards de dollars pour racheter le réseau social, avant de le rompre unilatéralement début juillet. Il estime que Twitter a menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme, et affirme même que le réseau social a «fraudé» en majorant volontairement le nombre de comptes monétisables. Le réseau social, lui, affirme que les spams ne représentent que moins de 5% des utilisateurs.

Sitôt l’accord de rachat rompu, Twitter a attaqué Elon Musk en justice pour le contraindre à honorer sa promesse. Elon Musk a contre-attaqué, avec une plainte dans laquelle il demande au tribunal de le libérer de l’accord et de condamner Twitter à lui verser des dommages et intérêts.

Les avocats des deux parties se livrent depuis des semaines une bataille acharnée à coups d’assignations à comparaître et d’injonctions à fournir des documents. Un procès doit s’ouvrir le 17 octobre devant la Delaware Court of Chancery, un tribunal spécialisé en droit des affaires, et durer cinq jours.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.