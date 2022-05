Algérie – L’ex-patron de la centrale syndicale sous Bouteflika écroué L’ancien secrétaire général de l’UGTA était l’un des plus fervents soutiens de l’ancien dirigeant Bouteflika.

Abdelmadjid Sidi Said était contesté par les travailleurs car il a longtemps été l’un des défenseurs les plus enthousiastes d’Abdelaziz Bouteflika, décédé en septembre 2021. Ici lors des manifestations de 2019. AFP

Un juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a ordonné, jeudi soir, le placement en détention provisoire de l’ex-secrétaire général de l’UGTA, a précisé l’agence qui cite une source judiciaire. Auparavant, M. Sidi Said a comparu en compagnie de ses deux fils devant le procureur de la république de cette même juridiction qui les a «auditionnés sur des affaires de corruption», selon la même source.

Le juge d’instruction a également ordonné le placement en détention provisoire d’un des fils de M. Sidi Said. Le deuxième a été placé sous contrôle judiciaire. À la tête depuis 1997 de l’ancien syndicat unique et seule organisation syndicale considérée comme représentative par les autorités, M. Sidi Said a quitté ses fonctions en juin 2019 en plein Hirak, le mouvement de contestation antirégime, qui a contraint M. Bouteflika à la démission en avril 2019.

Il fut des mois durant, au côté de la principale organisation patronale, l’un des principaux meneurs des partisans d’un 5e mandat de d’Abdelaziz Bouteflika, perspective qui a fait descendre des milliers d’Algériens dans la rue à partir du 22 février 2019. Depuis la démission d’Abdelaziz Bouteflika, la justice algérienne a placé en détention provisoire ou condamné, notamment pour des faits de corruption, des dizaines de responsables politiques et puissants hommes d’affaires réputés proches de l’ex-chef d’État.

AFP

