Rencontre avec Lolita Morena – L’ex-Miss Suisse rêvait d’Égypte La présentatrice et défenseuse de la cause animale reprend son rôle de Léa dans «Les Pique-Meurons sur scène», à Boulimie puis en tournée. Natacha Rossel

Lolita Morena dans les loges du Théâtre Boulimie, pendant les répétitions du spectacle «Les Pique-Meurons sur scène». Marie-Lou Dumauthioz

Elle se tire un café dans la kitchenette, s’installe dans sa loge et savoure son espresso. Lolita Morena se sent comme chez elle à Boulimie, à Lausanne, ce «théâtre tout mignon» qu’elle ne connaissait pas. Dans la salle, quelques notes de cor des Alpes résonnent. Flash-back au début des années 2000: le jingle des «Pique-Meurons» retentit. Vous vous souvenez cette sitcom culte des années 2000 sur la TSR? Une vingtaine d’années plus tard, ses protagonistes déboulent sur les planches, à Lausanne dès mardi 24 janvier, puis en tournée romande.