Musique – L’ex-membre de Duran Duran Andy Taylor atteint d’un cancer avancé L’ancien guitariste du groupe britannique Duran Duran soufre d’un cancer en phase 4.

Simon Le Bon, le leader du groupe, a lu une lettre d’Andy Taylor absent de la cérémonie. Getty Images via AFP

L’entrée du groupe Duran Duran dans le Rock and Roll Hall of Fame samedi devait marquer les retrouvailles avec l’un de ses anciens membres, Andy Taylor, mais celui-ci était absent en raison d’un cancer en phase 4, annoncé par ses anciens partenaires.

Lors de la remise de la récompense à Los Angeles, Simon Le Bon, le leader du groupe britannique qui a connu un énorme succès dans les années 1980, a lu une lettre d’Andy Taylor dans laquelle il explique avoir été diagnostiqué d’un cancer de la prostate métastatique de stade 4 il y a quatre ans. «De nombreuses familles ont fait l’expérience de la lenteur de cette maladie et, bien sûr, nous ne sommes pas différents», a écrit Andy Taylor, qui a précisé que la maladie ne mettait «pas immédiatement (sa) vie en danger» mais qu’il n’y avait «pas de remède».

«Malgré les efforts exceptionnels de mon équipe, je devais être honnête car tant physiquement que mentalement, je repousserais mes limites» en étant présent, a avoué le guitariste. «Cependant, rien de tout cela ne doit ou ne devrait détourner l’attention de ce que ce groupe (avec ou sans moi) a réalisé et entretenu pendant 44 ans», a-t-il encore écrit.

S’adressant à la presse en coulisses, Simon Le Bon a qualifié la nouvelle d’«absolument dévastatrice». «Nous aimons Andy profondément» a déclaré le chanteur. «Je ne vais pas rester là et pleurer, je pense que ce serait inapproprié, mais c’est ce que l’on ressent.» Le groupe a rompu les liens avec Andy Taylor en 2006, évoquant un «fossé infranchissable» entre lui et les innovateurs de la New Wave.

L’ancien membre Warren Cuccurullo, qui devait initialement être présent, ne s’est pas non plus rendu à la cérémonie.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.