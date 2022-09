Marché de l’emploi – L’ex-footballeur est devenu No 1 du placement temporaire L’esprit d’équipe, cultivé très jeune dans le milieu du ballon rond, a mené Raymond Knigge vers les sommets. Sa société, Interiman Group, est devenue leader du secteur en Suisse au premier semestre. Ivan Radja

Raymond Knigge n’a, à ce jour, jamais retiré un franc de dividendes, préférant réinvestir dans Interiman Group. Le succès de sa société l’y contraindra peut-être. YVAIN GENEVAY

On nous avait dépeint un self-made-man, de ces caractères bien trempés, aux phrases découpées à la tronçonneuse et aux idées cash, on n’a pas été déçu. C’est avec un tonique «Hello!» que Raymond Knigge nous accueille ce lundi au siège d’Interiman Group, à Renens (VD). Il déboule, serre les pinces, profil sportif à 66 ans, crinière argentée et sourire Colgate digne de la côte ouest.