Le mystère entourant l’assassinat de Daniel Forestier, alias «Boris», l’ex-espion retrouvé criblé de cinq balles sur un parking de Ballaison, en Haute-Savoie, il y a trois ans, sera-t-il dissipé après le démantèlement d’une loge du crime en région parisienne?

Selon la presse française, le dossier de l’assassinat en Haute-Savoie et celui de la loge maçonnique Athanor des Hauts-de-Seine seraient joints et traités par une juridiction parisienne. Contacté par e-mail, le Parquet de Paris se contente d’indiquer que «ces éléments sont couverts par le secret de l’instruction». Des coïncidences troublantes existent cependant entre l’affaire de Ballaison et celle d’Athanor.