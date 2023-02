Immobilier genevois – L’ex-député Ronald Zacharias condamné pour escroquerie Le Tribunal de police genevois a condamné deux propriétaires immobiliers pour escroquerie et faux dans les titres envers des locataires. Les prévenus ont reconnu les faits. Emilien Ghidoni

Ce lundi, le Tribunal de police genevois a condamné deux propriétaires immobiliers, dont l’ancien élu MCG Ronald Zacharias, pour escroquerie et faux dans les titres. Les deux individus sont condamnés à 2 ans de prison avec sursis. Ils devront aussi payer les frais de procédure, qui s’élèvent à 50’000 francs.

Selon l’ATS, les hommes d’affaires ont trompé plus d’une trentaine de locataires de 2008 à 2020. Leur stratagème était simple: lors de la reprise d’un bail par le nouveau locataire d’un appartement, ils demandaient à leur régie de gonfler artificiellement le loyer de l’occupant précédent. La RTS avance l’exemple d’un 6 pièces passant de 2140 à 3350 francs par mois, charges non comprises.

Toujours selon nos confrères du service public, la femme de Ronald Zacharias était l’un des prête-noms utilisés par les deux propriétaires pour gonfler les loyers. Ils faisaient passer sa signature pour celle de l’ex-locataire, donnant l’impression que le loyer intermédiaire était légitime.

Aux yeux du procureur Yves Bertossa, les deux propriétaires ont voulu se procurer un enrichissement illégitime, en agissant de manière à «permettre une augmentation massive et injustifiée des montants des loyers et de la dissimuler aux nouveaux locataires». En plus de la condamnation pénale, les associés ont remboursé tous les locataires lésés, pour un montant de l’ordre de 2 millions de francs, selon le procureur Bertossa.

«On regrette amèrement»

Contacté par la «Tribune de Genève», Ronald Zacharias reconnaît avoir «agi avec légèreté» en présentant ces baux ne reflétant pas la réalité des loyers précédents. «Pour les nouveaux locataires, cela pouvait fausser la volonté de contester leur loyer initial. On le regrette amèrement et sincèrement», indique-t-il. Une faute d’autant plus douloureuse vu sa qualité de juriste. «Si j’avais pris dix minutes pour réfléchir à ce que cet acte impliquait, je n’y aurais pas eu recours, soupire-t-il. C’est ma faute.»

Il assure avoir pleinement collaboré avec les autorités. Vu son état de santé, il reconnaît que la procédure du Ministère public s’est déroulée de manière «humaine». «Mon sentiment est que ce procédé n’est pas exceptionnel dans le monde de l’immobilier genevois. La nature dissuasive de l’action pénale nous concernant notamment va sûrement mettre un terme à cette pratique. C’est peut-être le seul aspect positif de cette affaire.»

Quant aux locataires, il confirme les avoir entièrement indemnisés. «Nous sommes revenus aux baux d’origine. Ils ont été pleinement satisfaits par l’accord», indique-t-il.

