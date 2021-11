Verdict de procès – L’ex-comptable du Baroque condamné par la justice L’employé a notamment été reconnu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux dans les titres. Chloé Dethurens DÉVELOPPEMENT SUIT

La procureure Rita Sethi-Karam. PATRICK TONDEUX

L’ancien comptable du Baroque a écopé de 30 mois de prison avec sursis partiel, dont six mois ferme. C’est la sanction infligée ce mardi par le Tribunal correctionnel. L’homme né en 1977 était jugé pour avoir détourné plus de 4 millions de francs des comptes de la boîte de nuit et d’autres sociétés de restauration. Il était également accusé d’avoir escroqué ses patrons, eux aussi sous le coup d’une procédure.