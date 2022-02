Incendie mortel des Tattes – L’ex-cadre de l’Hospice: «Je n’étais pas présent à demeure» Prévenu d’homicide par négligence, l’ancien responsable de la sécurité incendie conteste les faits reprochés. Morceaux choisis. Fedele Mendicino

L’incendie au centre des Tattes, le 10 avril 2014. PIERRE ALBOUY

L’ex-cadre de l’Hospice général, prévenu notamment d’homicide par négligence, a contesté les charges pesant sur lui mercredi devant le Ministère public et les avocats des parties. Ainsi, quand on lui reproche le manque d’informations aux résidents en cas de sinistre, il assure qu’ils étaient informés à leur arrivée au foyer: «Des intendants et des assistants sociaux répétaient les instructions et répondaient aux questions» L’homme, qui travaillait à l’Hospice général à l’époque de l’incendie ayant coûté la vie à un résident, dit qu’il devait s’occuper de «l’intégralité des bâtiments dépendants de l’Hospice» à savoir de 35 sites: «Je n’étais pas présent aux Tattes à demeure.»