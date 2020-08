Formule 1 – Lewis Hamilton intouchable en Belgique Le pilote britannique s’est imposé d’une main de maître sur le circuit de Spa-Francorchamps. Deuxième, Valtteri Bottas offre un doublé à Mercedes.

Lewis Hamilton s’est montré encore une fois intraitable dimanche. KEYSTONE

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté son cinquième Grand Prix, sur sept courus cet été, après être parti en pole position et avoir mené de bout en bout, dimanche en Belgique. En tête du championnat du monde de F1, le sextuple champion du monde accroît son avantage sur le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), à 47 points.

Son équipier finlandais Valtteri Bottas et Verstappen, qui s'élançaient derrière lui sur la grille de départ, complètent le podium. Les Renault de l'Australien Daniel Ricciardo et du Français Esteban Ocon sont 4e et 5e. Bonus pour le constructeur français, Ricciardo empoche aussi le point du meilleur tour.

Lewis Hamilton a fait la fête avec Valtteri Bottas sur le podium. KEYSTONE

Pour Ferrari, en manque cruel de performance sur ce tracé, le cauchemar continue: l'Allemand Sebastian Vettel est 13e et le Monégasque Charles Leclerc 14e. Leclerc a également été convoqué par les commissaires de course qui lui reprochent d'avoir piloté trop lentement pendant le tour de reconnaissance, avant de s'installer sur la grille.

Le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull), le Britannique Lando Norris (McLaren), le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri), le Canadien Lance Stroll et le Mexicain Sergio Pérez, dans les deux Racing Point, complètent le Top 10.

Une spectaculaire sortie de piste d'Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) au 11e tour a mis hors course également le Britannique George Russell (Williams), qui n'a pas pu éviter une des roues de l'Italien revenue sur la piste. Les deux pilotes en sont sortis indemnes.

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) n'a pas pris le départ après un problème de moteur ayant provoqué une panne d'échappement alors qu'il se rendait sur la grille.

Classement général Afficher plus 1. Lewis Hamilton (GBR) 157 pts 2. Max Verstappen (NED) 110 3. Valtteri Bottas (FIN) 107 4. Alexander Albon (THA) 48 5. Charles Leclerc (MON) 45 6. Lando Norris (GBR) 45 7. Lance Stroll (CAN) 42 8. Daniel Ricciardo (AUS) 33 9. Sergio Pérez (MEX) 33 10. Esteban Ocon (FRA) 26

