Formule 1 – Lewis Hamilton en pole à la maison Lewis Hamilton (Mercedes) partira en pole position dimanche pour le Grand Prix de Grande-Bretagne après avoir devancé son coéquipier Valtteri Bottas lors des qualifications samedi sur le circuit de Silverstone.

Lewis Hamilton a décroché la 91e pole de sa carrière. Getty Images

Le sextuple champion du monde britannique, et tenant du titre, décroche ainsi sa 7e pole position à Silverstone et la 91e de sa carrière. Les deux Mercedes, qui confirment leur domination depuis le début de la saison, devancent la Red Bull de Max Verstappen et la Ferrari de Charles Leclerc.

Formule 1. Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Grille de départ:

1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1'24''303.

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, à 0''313.

3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Honda, à 1''022.

4. Charles Leclerc (MON), Ferrari, à 1''124.

5. Lando Norris (GBR), McLaren-Renault, à 1''479.

6. Lance Stroll (CAN), Racing Point-Mercedes, à 1''536.

7. Carlos Sainz (ESP), McLaren-Renault, à 1''662.

8. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, à 1''706.

9. Esteban Ocon (FRA), Renault, à 1''906.

10. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 2''036.

Eliminés après Q2:

11. Pierre Gasly (FRA), AlphaTauri-Honda.

12. Alexander Albon (THA), Red Bull-Honda.

13. Nico Hülkenberg (GER), Racing Point-Mercedes.

14. George Russell (GBR), Williams-Mercedes.

Eliminés après Q1:

15. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari.

16. Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo-Ferrari.

17. Kimi Raikkonen (FIN), Alfa Romeo-Ferrari.

18. Romain Grosjean (FRA-SUI), Haas-Ferrari.

19.* Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri-Honda. 20. Nicholas Latifi (CAN), Williams-Mercedes.

( AFP )