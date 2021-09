À la tête du géant jaune – Levrat réclame une avance de 12’000 francs, Berne dit non Dès le 1er décembre, le Fribourgeois présidera La Poste. Un job à 250’000 francs par an. Mais pour s’y préparer, il voulait une compensation. Malaise. Florent Quiquerez , Berne

Christian Levrat est rattrapé par une polémique avant même son entrée en fonction à la présidence de La Poste. Keystone

Christian Levrat quittera son siège de conseiller aux États vendredi prochain. Nommé à la tête de La Poste, l’ancien président du PS présidera le conseil d’administration du géant jaune dès le 1er décembre. Un choix qui n’avait pas échappé aux critiques de copinage: le Fribourgeois a été nommé par une camarade de parti, en la personne de Simonetta Sommaruga, cheffe du Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. Or, à deux mois de prendre ses fonctions, le voilà rattrapé par une nouvelle polémique. En cause: une avance de 12’000 francs.