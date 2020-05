États-Unis – Lever trop tôt les restrictions causera «des morts inutiles» Anthony Fauci, qui conseille Donald Trump sur la pandémie, va prévenir le Sénat mardi des risques de lever trop vite les restrictions imposées aux Américains.

Anthony Fauci est le «Daniel Koch» des Américains dans cette pandémie. KEYSTONE

L’épidémiologiste Anthony Fauci, qui conseille quotidiennement le président américain Donald Trump, avertira mardi le Sénat que les États-Unis risquent de connaître «des morts et de la souffrance inutiles» si le pays lève trop vite les restrictions instaurées pour freiner l’épidémie de coronavirus, a-t-il déclaré au quotidien New York Times.

L’éminent scientifique, devenu une figure rassurante pendant la crise pour beaucoup d’Américains, fait partie des experts médicaux qui seront entendus mardi par une commission du Sénat. «Le principal message que je souhaite faire passer (…) est le danger à essayer de rouvrir l’économie du pays de façon prématurée», a-t-il déclaré au quotidien américain tard lundi soir.

«Si nous sautons les étapes des recommandations, afin de +rouvrir l’Amérique+, alors nous courons le danger de flambées de contagion à travers le pays», a-t-il ajouté. «Cela ne provoquera pas seulement des morts et de la souffrance inutiles, mais cela nous retarderait dans notre quête vers un retour à la normale», a prévenu l’immunologiste de 79 ans.

En quarantaine

Membre de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le Covid-19, Anthony Fauci est actuellement en quarantaine en raison d’une exposition possible au coronavirus et participera donc à cette audition au Congrès américain à distance.

La Maison-Blanche, dont des employés ont été testés positifs au virus en son sein même, concentre depuis des jours son message sur la nécessité de faire redémarrer le pays, le plus touché par la pandémie avec plus de 80’000 morts et 1,3 million de cas officiellement déclarés.

«Notre capacité de tests est la meilleure du monde, de loin», a encore défendu le président américain Donald Trump sur Twitter mardi matin. «Les chiffres baissent dans la plupart des régions de notre pays, qui veut rouvrir et redémarrer. C’est ce qui est en train de se passer, en toute sécurité!»

