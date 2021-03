Madrid, la culture à tout prix – «Lever le rideau chaque soir, c’est dire qu’il y a de l’espoir» Dans la capitale espagnole, le spectacle continue malgré la pandémie. Les autorités ont fait le pari de laisser les lieux culturels ouverts, pourvu qu’ils respectent les règles sanitaires. Cécile Thibaud, Madrid

Des pensionnaires d’une maison de retraite récemment vaccinés sortent d’une représentation théâtrale. Madrid, 24 février 2021. AFP

«Si on m’avait dit qu’un jour j’irais à un concert à l’heure de l’apéritif… C’est dur pour une noctambule!» Ce dimanche midi, Sarai Fernandez patiente à la porte du Club Moby Dick, une des salles les plus connues du rock indépendant à Madrid. Tout a changé, les horaires, les précautions, l’ambiance. «Mais l’important, c’est qu’on n’a pas baissé les bras. Le rock continue de tourner et le public est là», lance-t-elle.

À l’entrée, le personnel de sécurité pointe les noms et vérifie que chacun a bien laissé un numéro de téléphone de contact. Il rappelle les consignes à chacun des arrivants: garder les masques et rester assis à la place qui leur a été assignée, sans se déplacer pour aller consommer au bar ni même se lever pour danser. «Ce n’est plus un concert de rock, c’est un camp militaire», ironise un spectateur en s’installant.