Lettre du jour – Levées des boîtes aux lettres

LAURENT GUIRAUD

Petit-Lancy, 25 novembre

Félicitations à la doctoresse qui a exprimé son mécontentement dans ce courrier des lecteurs du 6 novembre face à la diminution des prestations de La Poste et en particulier aux restrictions des levées des boîtes aux lettres.

Lorsque La Poste a annoncé une augmentation du prix des affranchissements au 1er janvier 2022 je n’ai pas été choqué puisque le temps d’acheminement du courrier à l’intérieur de notre pays restait efficace jusqu’à ces derniers mois, malgré le fait que le nombre de courriers traités diminue face à l’augmentation de la communication numérique.

Mais lorsque j’ai constaté dernièrement que l’horaire des levées du week-end avait été modifié ou carrément disparu des boîtes aux lettres d’importants offices postaux, j’ai été particulièrement agacé par cette décision.

En effet, je devais déposer un courrier «A» qui devait arriver à destination le lundi. Habituellement, je déposais ces courriers à l’office postal de Genève 26 La Praille ou de Grand-Lancy 1 où les boîtes aux lettres étaient relevées à 15h00 le dimanche.

Quelle a été ma surprise de constater que cette heure de levée dominicale avait été supprimée et que la dernière levée du week-end a été respectivement fixée le samedi à 11h00 et 12h00.

Si je suis bien conscient que le courrier traditionnel est de moins en moins utilisé, il subsiste tout de même des courriers officiels à rédiger et souvent les personnes concernées les préparent le week-end, disposant d’un peu plus de temps. Toujours est-il qu’un courrier «A» augmenté dès le 1er janvier 2022 à 1 fr. 10 et déposé le week-end dans une boîte aux lettres du centre-ville dès midi le samedi n’arrivera à son destinataire au plus tôt que le mardi suivant.

Avec un tel mépris de la clientèle, en particulier des seniors, je me pose la question si La Poste actuelle joue toujours ce rôle de service public en Suisse.

J’invite son nouveau président, Christian Levrat, à réfléchir à cette question en étant certain qu’il sera sensible à la notion de service à laquelle il est certainement très attaché, d’autant plus que le bénéfice consolidé annoncé par La Poste pour les neuf premiers mois de 2021 s’élève à 370 millions!

