Festival de Cannes – «Levante», le combat d'une jeune sportive pour un avortement interdit au Brésil La réalisatrice Lillah Halla oppose au conservatisme et à l’extrémisme qui rongent son pays une vision queer et rassembleuse. Edmée Cuttat

Image tirée du film «Levante» de Lillah Halla. DR

Dernier jour de la compétition à la Semaine de la critique, section parallèle très courue avec des films pris d’assaut dès l’ouverture de la billetterie numérique. À l’image de «Levante», dont la projection a donné lieu à une présentation particulièrement glamour de joyeux protagonistes couverts de paillettes, face à une salle bruyamment conquise d’avance

Girl power au programme pour ce film queer, qui est avant tout un combat, celui de jeunes femmes qui veulent être libres, vivre leur vie comme elles l’entendent et le font bruyamment savoir dans cette équipe de volleyball, qui prône l’inclusivité et la solidarité.

Un film politique et pop

Politique, pop, le film a du souffle. Il est porté par la bluffante Ayomi Dominica Dias, qui crève l’écran. Elle incarne Sofia, une talentueuse joueuse de 17 ans, dont le rêve se transforme en cauchemar lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte. Et cela à la veille d’un match crucial, qui doit lui permettre de décrocher une bourse. Ne voulant pas de cette grossesse qui va briser son avenir, Sofia tente par tous les moyens (recherches sur internet, entraînement super intensif, voyage en Uruguay) de se faire avorter, ce qui est interdit au Brésil.

Piégée en se rendant dans une clinique clandestine, elle devient la cible de religieux fondamentalistes, acharnés coûte que coûte à empêcher cette IVG. Ils menacent Sofia d’avertir la police. Mais la volleyeuse de choc, qui risque la prison en cas de dénonciation, renvoie la balle, tient bon et finit par gagner, grâce au soutien indéfectible de sa bande de copines, de son amoureuse. Et finalement de sa coach et de son père, réticents au début mais qui choisissent eux aussi de se battre pour elle. Lillah Halla séduit avec ce premier film, où elle oppose au conservatisme et à l’extrémisme qui rongent son pays une vision rassembleuse et pleine d’énergie.

