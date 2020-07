Coronavirus – L’évaluation indépendante améliorera la réponse de l’OMS Le directeur de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a loué l’apport de l’évaluation indépendante et affirmé qu’un retour sous contrôle de la pandémie était possible.

L’ex-Première ministre néo-zélandaise Helen Clark dirigera avec l’ancienne présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf l’évaluation indépendante de l’action de l’OMS. Photo d’illustration/AFP

L’évaluation indépendante de la réponse de l’OMS et des différents pays à la pandémie doit permettre «d’optimiser» la suite des efforts contre le coronavirus, selon l’organisation. «Nous continuerons à garantir qu’elle ne perturbe pas» la lutte contre la pandémie, a dit vendredi à Genève le directeur général.

Au moment de la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé qui a lancé cette évaluation, les Etats membres avaient décidé d’une application «au moment approprié». Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus avait alors affirmé qu’elle débuterait après la crise.

Rapport attendu pour mai

Mais jeudi, il avait annoncé que l’ex-Première ministre Helen Clark et l’ancienne présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf vont coprésider un comité indépendant pour cette évaluation. Celui-ci rendra son rapport final en mai prochain lors de l’Assemblée mondiale de la santé.

«Nous avons senti que la démarrer maintenant peut vraiment nous aider à comprendre, alors que nous sommes en train de répondre, comment la réponse mondiale a lieu», a dit vendredi à la presse M. Tedros. Mais il ne faut pas qu’elle perturbe les efforts menés au quotidien, a admis le chef du programme d’urgence au sein de l’organisation Michael Ryan.

Enquête sur l’origine animale

Comme à presque chaque conférence de presse depuis plusieurs semaines, M. Tedros a estimé «encore possible de ramener sous contrôle» la pandémie. Même si celle-ci continue de s’accélérer dans un certain nombre de régions.

Une équipe avancée de l’OMS doit elle entamer ce week-end la préparation en Chine d’une mission internationale menée par l’organisation pour en savoir davantage sur l’origine animale du virus et la propagation entre animaux et êtres humains. Elle est constituée d’un spécialiste des infections animales et d’un épidémiologiste, a ajouté une porte-parole.

( ATS/NXP )