Je n’ai pas résisté au jeu de mots de ce titre, mais c’est à la suite d’un questionnement. Qu’avait-il pensé, Lui, le Maître, genoux douloureux, regardant il y a quelques jours gagner l’incroyable gamin espagnol en finale de l’US Open?

S’était-il reconnu, sortant de l’enfance il y a plus de vingt ans, danseur sur court, articulations si souples? Avait-il senti que cette fois c’était fini, un autre monde? Ce n’était plus les anciens qui continueraient de gagner et tenir leur rang. Lui, il prendrait sans le moindre doute une rouste humiliante s’il croisait un jour ce type de l’autre côté d’un filet. Alors il s’est évadé d’Alcaraz, et il a annoncé sa retraite.

Quand on lit et regarde la folie des légitimes hommages et remerciements qui ont déferlé, je sais que nous devons d’abord à cet homme d’avoir pour les Suisses transformé le tennis en sport collectif. Car j’ai le souvenir d’avoir été si peu seul en le regardant. Avec mon père qui était toujours pessimiste et fermait les yeux durant les tie-breaks. Avec mes amis, avec des familles entières rassemblées, avec mon fils tendu et si déçu un après-midi de Wimbledon d’il y a trois ans, et qui me confiait des jours plus tard ne pas cesser d’y penser.

Il a fait de nous non seulement ses admirateurs, mais nous a en quelque sorte inscrits à jamais, avec Lui, dans un décor de salons et canapés, chaleurs d’été, nuits d’Australie et d’Amérique. Nous lui devons tant d’insomnies heureuses et de matins à parler de Lui ensemble. «Il était une fois le Maître» s’est achevée cette semaine, et ce sont toujours de belles histoires que celles qui nous unissent de la sorte, fussent-elle faussement réputées aussi futiles que le sport.

Enfin, un mot plus corporatiste. Il nous a fait aimer le tennis, évidemment, c’est d’une banalité, mais surtout: son talent a mis en lumière et fait éclore une génération extraordinaire de journalistes d’ici qui l’ont suivi partout sur la Terre. Roger, parti là-haut, Mathieu, qui le croisa sur un court à l’adolescence avant de devenir échotier, Laurent, son sens de la tragédie, Christian, l’art du décalage. Les lire, ici, ailleurs, était et demeure un bonheur à la fois ludique et quasi littéraire. Si vous tenez parfois dans vos mains des journaux de par chez nous, vous les connaissez.

À chaque Tour de France son Blondin, à chaque Ulysse son Homère et je dis qu’ils furent cela pour Lui, remportant des prix de journalisme, faisant passer en une formule ou paragraphe des frissons d’émotions fortes à propos d’aces ou de passings de revers, nous rendant moins bêtes d’admirer la geste épique d’un joueur de tennis poète de son jeu. Roger Federer récita durant vingt-quatre ans un tennis merveilleusement raconté.

Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

