Berne en état d’alerte – L’évacuation des bâtiments fédéraux sera évaluée Suite à l’intervention policière de grande ampleur mardi sur la place Fédérale, le Conseil fédéral entend se pencher sur la thématique.

Les responsables et les protocoles d’évacuation ne sont pas les mêmes pour le Parlement et les bâtiments fédéraux. KEYSTONE/MANUEL LOPEZ

L’évacuation des bâtiments administratifs fédéraux devrait être évaluée et adaptée si nécessaire. Le Conseil fédéral entend se pencher sur la thématique, suite à l’intervention policière de grande ampleur mardi sur la place Fédérale.

Le gouvernement ne s’est pas encore emparé de la thématique. «Mais il a été évoqué qu’on tirerait les enseignements de cet événement», a précisé mercredi André Simonazzi devant les médias.

Le porte-parole du Conseil fédéral s’est toutefois voulu rassurant. L’évacuation des bâtiments ouest s’est effectuée conformément aux exercices. L’alarme a été donnée. Les personnes se sont rassemblées à un endroit donné, sans être entravées dans leur sortie.

Et André Simonnazzi d’ajouter: les polices fédérale et cantonale bernoises ont effectué une analyse de la situation et pris des décisions en fonction. «Elles n’auraient pas envoyé des personnes à l’extérieur, s’il y avait eu un danger.»

Selon André Simonnazzi, les polices fédérale et cantonale bernoise ont effectué une analyse de la situation et pris des décisions en fonction. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Revenant sur les critiques formulées par certains parlementaires, il a encore rappelé que les responsables et les protocoles d’évacuation ne sont pas les mêmes pour le Parlement et les bâtiments fédéraux.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.