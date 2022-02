Grand Conseil – Les limiers du parlement veulent vérifier le suivi de leurs souhaits

Il y a une dizaine années, le PDC réclamait la suppression d’une commission qui ne servait strictement à rien: la Commission de contrôle de gestion (CCG). Piquée au vif, dopée par l’actualité ou simplement renouvelée, elle a pris depuis une importance singulière. Bien que peu communicative, elle se charge en effet de la plupart des affaires chaudes du canton, comme en témoigne lundi sa saisine du dossier du foyer de Mancy.

On peut suivre son action en se penchant sur ses rapports d’activité. Lundi, la commission a expliqué le travail mené durant les années 2019 à 2021 (RD 1442; RD 1443). Ces comptes rendus permettent de cartographier les principaux lieux de tensions de l’administration cantonale. À vrai dire, ce sont souvent les mêmes, année après année, ce qui conduit la commission à s’interroger sur le suivi de ses recommandations par le Conseil d’État et à vouloir les améliorer par des rapports plus précis, explique son ancienne présidente, la députée PS Nicole Valiquer.