Nouvelle vague – Leurs créations redonnent vie aux fleurs séchées Orane et Kayla réinventent l'art floral pour toucher un public plus jeune. Approche durable, vente sur Instagram, zéro déchet et livraison à vélo ou à pied.

Les deux associées se sont rencontrées à l’École d’horticulture de Lullier. FRANK MENTHA

Renouveler l’art des fleurs séchées à travers des créations colorées. C’est l’objectif de Kayla dos Santos et Orane Delaunay, âgées respectivement de 20 et 25 ans. Les deux amies se rencontrent à l’École d’horticulture de Lullier, où elles découvrent le monde végétal. Parallèlement à leur emploi de fleuristes dans des boutiques genevoises, elles créent l’atelier Fleurs papier ciseaux, en septembre 2019. Leur créneau? Les arrangements floraux, réalisés uniquement avec des végétaux naturels, secs et conservables. «Nous avons toujours adoré les fleurs séchées et aimerions changer la connotation un peu vieillotte qui les accompagne», note Kayla.

Le duo vise une clientèle plus jeune que celle rencontrée dans les boutiques de fleuristes. «Nous avons l’impression que les jeunes se sentent moins concernés par l’univers floral, mis à part ceux qui travaillent dans le milieu. Ça ne se fait plus trop d’offrir des fleurs, notamment à cause du prix ou de la durée de vie du produit, ce qui est vraiment dommage.»

Habitant actuellement ensemble en colocation, elles travaillent à domicile. Les fleurs sont récoltées en pleine nature, achetées ou récupérées, pour être ensuite revalorisées, explique Orane. «Nous aimons travailler l’accord des couleurs, les contrastes et jouer avec les différentes textures des végétaux afin de les rendre uniques… L’aspect créatif est un des points les plus importants du métier de fleuriste, que nous voulons accentuer avec notre atelier.»

Fleurs papier ciseaux est entièrement géré par les deux jeunes femmes, qui ont eu à cœur d’intégrer une dimension écoresponsable à leur projet. «Nous produisons zéro déchet car nous récupérons tout. Les emballages sont en carton et papier kraft, et les livraisons se font en priorité à vélo ou à pied.» En l’absence de point de vente ou de boutique physique, Instagram constitue la véritable carte de visite de leur travail. Les commandes se font directement via sur cette plateforme en choisissant le modèle et les couleurs souhaités. Couronnes, cloches et bouquet fleuris: les combinaisons sont toutes artisanales avec une entrée de gamme à 20 francs. Le duo travaille actuellement sur le développement du concept, intégrant une nouvelle identité visuelle.

Sur internetwww.instagram.com/fleurs.papier.ciseaux/