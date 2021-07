Transition énergétique – L’Europe veut étendre les taxes carbone D’ici à la mi-juillet, la Commission européenne envisage une réforme complète du marché européen du carbone. Qu’en est-il pour la Suisse? Olivier Wurlod

L’Europe (UE) veut étendre sa taxe carbone aux carburants et systèmes de chauffage. (Photo by LOIC VENANCE / AFP) AFP

Les analyses les plus récentes sont claires. Le marché européen du carbone, dans sa forme actuelle, n’est plus adapté aux nouvelles ambitions vertes du continent. Pour atteindre la neutralité carbone souhaitée par Bruxelles d’ici à 2050, le système va connaître les modifications les plus importantes de son histoire depuis son introduction en 2005. «Car il reste un instrument essentiel pour aider l’UE à atteindre l’objectif accru de 2030 et à réussir une transition juste et réussie vers la neutralité climatique de 2050», estime la Commission européenne.