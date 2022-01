Triomphe électoral - L’Europe socialiste rêve du Portugal

Le Portugal serait-il un paradis social-démocrate? À la surprise générale, les électeurs ont offert dimanche une victoire éclatante au premier ministre, António Costa. Arrivé en tête du scrutin avec 41,7% des voix, son Parti socialiste dispose désormais de la majorité absolue au parlement avec 117 des 230 sièges. Il a donc les mains libres pour gouverner sans coalition.

De quoi faire rêver ses petits camarades européens. À commencer par les socialistes français. Voilà un parti à la traîne, alors qu’il occupait encore la présidence de la République il y a cinq ans. En Italie, le Parti démocrate ne se porte pas tellement mieux, même s’il a placé des ministres au sein de la vaste coalition au pouvoir. Au Royaume-Uni, les travaillistes ont du mal à représenter une menace sérieuse pour Boris Johnson, pourtant plongé dans des scandales à répétition…

Cela dit, ailleurs sur le Vieux-Continent, on remarque un retour du centre gauche. Ainsi, la social-démocratie est aux commandes dans les pays nordiques – Norvège, Suède, Danemark et Finlande –, à la tête de coalitions ou sous forme de cabinets minoritaires soutenus au parlement par d’autres partis. En Allemagne, le SPD d’Olaf Scholz dirige désormais l’État fédéral avec ses alliés écologistes et libéraux. Et en Espagne le socialiste Pedro Sánchez partage le pouvoir avec Podemos.