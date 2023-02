Mobilité électrique – «L’Europe se donne les moyens de s’affranchir des batteries chinoises» Andreas Hutter codirige le tout nouveau centre de recherche pour les batteries à Neuchâtel. Un secteur en pleine expansion, dans lequel l’industrie automobile européenne investit massivement. Ivan Radja

«Quinze pays européens investissent 6,1 milliards d’euros pour la construction de grands centres de production de batteries», souligne Andreas Hutter. YVAIN GENEVAY

La production de batteries fait l’objet d’un bras de fer colossal entre l’Europe, la Chine et les États-Unis. Une course économique où la recherche joue un rôle déterminant. À Neuchâtel, le CSEM, centre suisse d’innovation technologique, a ouvert le Battery Innovation Hub, où se développent les technologies de demain. Andreas Hutter, chef du groupe Energy Systems et coresponsable du nouveau hub, nous en explique les enjeux.