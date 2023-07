Météo et climat – L’Europe s’attend à un nouvel été très chaud Après les records historiques de 2022, la chaleur est de retour sur notre continent. Avec elle, les craintes de sécheresse, de canicules et de feux de forêt. Virginie Lenk

Madrid, le 26 juin 2023. L’Espagne affronte ses premières vagues de chaleur de l’été. AP/MANU FERNANDEZ

Plus de 44 °C à l’ombre… L’Espagne a lancé le bal des vagues de chaleur fin juin, avec un mercure qui s’est affolé autour des 40 °C à Madrid et dans l’ouest de l’Andalousie. Et depuis quelques jours, c’est en Roumanie que le mercure frise les 40 °C. Une situation qui devrait durer. Alors l’Europe va-t-elle à nouveau transpirer cet été? Allons-nous manquer d’eau? Faut-il craindre une saison de mégafeux? Bref, allons-nous revivre l’été 2022, l’été de tous les records?