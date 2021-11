Livre d’art – L’Europe francophone découvre Georgia O’Keeffe. Enfin! L’icône de la peinture américaine du XXe siècle est exposée à Beaubourg, avant Bâle, et fait l’objet d’une fastueuse monographie chez Citadelles & Mazenod. Pascale Zimmermann Corpataux

«Série I Formes de fleur blanches et bleues» (1919), huile sur carton de 50,4 × 40 cm. Georgia O’Keeffe Museum-Santa Fe/Citadelles & Mazenod

Aux États-Unis, sa patrie, Georgia O’Keeffe fut adulée jusqu’à sa mort en 1986. Elle est la première femme artiste américaine à avoir connu la notoriété et un immense succès de son vivant – qui a duré, il est vrai, 99 ans. En Europe, on la connaît moins, surtout dans le monde francophone. Il aura fallu attendre le 8 septembre de cette année pour admirer les chefs-d’œuvre de l’Américaine à Paris. Le Centre Pompidou la présente jusqu’au 6 décembre, puis l’accrochage rejoindra le public suisse et la Fondation Beyeler, à Bâle, dès le 23 janvier 2022.