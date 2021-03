Montée des discriminations – L’Europe déclarée «zone de liberté» pour les LGBT Les eurodéputés ont adopté cette résolution symbolique en réponse aux «zones sans idéologie LGBT» décrétées par une centaine de Municipalités polonaises. Yannick Van Der Schueren

L’Union européenne est devenue une «zone de liberté LGBTIQ». Le vote a eu lieu ce jeudi. AFP

«Il n’y a pas un État, une ville, un village au sein de notre Union où cette liberté ne sera pas défendue», déclarait la parlementaire maltaise Roberta Metsola mercredi à l’heure du débat. Jeudi, le scrutin a été sans appel.

Avec 492 voix pour et 141 contre, l’UE a été décrétée «zone de liberté LGBTIQ» (lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes, queers) par le Parlement européen. Cette déclaration symbolique vient tacler les «zones libres de toute idéologie LGBT» introduites par une centaine de collectivités locales en Pologne. Ces Municipalités, principalement situées dans l’est et le sud-est du pays et traditionnellement très catholiques, représentent un tiers du territoire.