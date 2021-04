Lorsque vous étiez directeur R&D chez Bobst, aviez-vous déjà travaillé avec le Centre suisse d’électronique et de microtechnique?

Oui, pour des développements très pointus, par exemple une caméra à haute performance capable de lire les points braille à 5 mètres par seconde sur les emballages. Les domaines sur lesquels travaille le CSEM me sont familiers, car après des études de physique à l’EPFZ et un doctorat à l’EPFL, sur des capteurs en silicium, mon parcours professionnel m’a conduit dans une start-up californienne, active dans les détecteurs, puis chez ID Quantique dans la cryptographie quantique, Synova, présente dans la découpe laser, et enfin chez Bobst, durant dix ans. J’ai aussi œuvré comme consultant pour Intel en Californie six années durant.