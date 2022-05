Emmanuel Macron propose la création d’une communauté politique européenne, une idée que défend votre institut.

En effet, nous ne sommes pas étrangers à cette idée. Elle est importante, parce que l’UE a reçu trois demandes d’adhésion de la part de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, auxquelles on ne peut dire ni oui ni non tout de suite. Dire non serait une faute morale, dire oui serait irresponsable. Dans ces circonstances historiques, il faut trouver une façon rapide de leur permettre d’entrer dans l’UE, mais de manière politique. C’est un format adapté aux pays désireux d’entrer mais qui ne sont pas en état d’être pleinement membres avant dix ou vingt ans.