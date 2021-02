Loterie – L’Euromillions a fait plusieurs millionnaires Six heureux vainqueurs, dont un en Suisse, ont remporté chacun 4’600’975,25 francs à l’issue du tirage de mardi.

Six joueurs remportent plus de 4 millions à l'Euromillions (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le tirage de l’Euromillions a fait six millionnaires mardi, dont un en Suisse. Mais aucun n’a remporté le gros lot. Pour cela, il fallait cocher les numéros 9, 18, 30, 39 et 45, ainsi que les étoiles 1 et 3.

Les six millionnaires ont coché les cinq bons numéros mais une seule étoile. Ils remportent chacun 4’600’975,25 francs. Lors du prochain tirage, le jackpot atteindra 228 millions de francs, a indiqué la Loterie romande.

ATS