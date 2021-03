Brewpub associatif – Leur projet: amener de la bière et de la vie aux Nations L’association L’Agneau à trois pattes compte ouvrir une microbrasserie ce printemps au milieu d’un champ. Lorraine Fasler

Dans leur future brasserie La Bergerie, les membres de l’association L’Agneau à trois pattes (ATP) comptent bien mettre à l’honneur les produits locaux et la mobilité douce. Steeve Iuncker-Gomez

Une Bergerie d’un genre particulier s’installera bientôt aux Nations. La microbrasserie genevoise L’Agneau à trois pattes (ATP), qui produit ses bières dans un garage à Chambésy depuis 2015 et qui s’est constituée depuis peu en association, compte créer dès ce printemps et durant trois ans un «brewpub», comme on l’appelle dans les pays anglo-saxons. Comprenez un bar spécialisé dans la fabrication artisanale de bières sur place. Et leur terrain de jeu, c’est un vaste champ encore vierge de 400 mètres carrés, qui n’attend qu’à être occupé, derrière le Bureau international du travail (BIT), entre la route de Ferney et la celle des Morillons.