Désobéissance civile – Leur combat pour la planète va bloquer le cœur de Zurich Extinction Rebellion veut «perturber» le quotidien de la plus grande ville de Suisse dès ce lundi. Un couple de militants novices explique pourquoi. Gabriel Sassoon , Zurich

David Masson et Nicole Gianoli Masson participeront pour la première fois à une action de désobéissance civile à Zurich. Hervé Le Cunff

Ils habitent une maison mitoyenne avec jardin dans un quartier résidentiel de la périphérie zurichoise. Elle est traductrice, lui professeur de langues. Tous deux sont âgés de 45 ans et ont trois enfants de 6 à 10 ans. Une famille type de la classe moyenne qui se prépare à bousculer son quotidien – et celui de nombreux Zurichois.

Ce lundi, David Masson et Nicole Gianoli Masson entrent en «rébellion». Sur les coups de midi, ils gagneront le cœur de Zurich en compagnie de militants pour le climat. Leur objectif: «paralyser» pacifiquement et pour une durée indéterminée une partie de la plus grande ville du pays en bloquant la circulation.