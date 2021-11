Ticket pour l’enfer – Leur billet gagnant d’un million se transforme en cauchemar Un couple de Vaudois avait gagné le gros lot sans le déclarer. Il doit désormais 600’000 francs à l’État et la justice leur refuse tout rabais fiscal. Claude Beda

Les gains à la loterie jusqu’à 1 million de francs n’étaient pas exonérés d’impôts jusqu’au 31 décembre 2018. Tamedia.

Un billet de loterie gagnant peut devenir un ticket pour l’enfer. C’est ce dont s’est aperçu un couple de Vaudois après avoir gagné un million au jeu sans le déclarer au fisc. Le Tribunal cantonal, par le biais de sa Cour de droit administratif et public, lui a refusé la remise d’impôt totale qu’il demandait.

Car l’homme et la femme, désormais séparés, à l’assistance publique et dans une situation précaire, doivent 600’000 francs en arriérés et amendes à l’administration fiscale.

Il y a dix ans, l’histoire avait bien commencé. Durant les fêtes de fin d’année, le Vaudois découvre en grattant son billet du jeu «Le Million» qu’il a touché le pactole.