Université de Genève – L’étudiant tchétchène Dagun admis comme réfugié Le jeune homme de 27 ans, brièvement détenu à Frambois en 2016, est admis provisoirement en Suisse. Les autorités ont estimé qu’un renvoi en Russie, illicite, l’exposerait à de «sérieux préjudices». Sophie Simon

L’Université de Genève s’est mobilisée contre l'expulsion de Dagun, comme le montre cette photo qui remonte à 2016. Laurent Guiraud

C’est un heureux dénouement pour Dagun, «une surprise totale et une grande joie», nous confie-t-il. Cet étudiant tchétchène attendait l’issue de sa deuxième demande d’asile, après un bref passage au centre de détention de Frambois fin 2016. À l’époque, l’Université de Genève et le Conseil d’État s’étaient mobilisés contre son renvoi immédiat en Russie. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a décidé fin juillet de rejeter sa demande mais de reconnaître la qualité de réfugié au jeune homme de 27 ans, qui est admis à titre provisoire en Suisse. «J’ai appris la nouvelle un vendredi, or, ironie du sort, j’avais aussi été arrêté un vendredi, témoigne-t-il. Psychologiquement, l’incertitude pesait énormément.»