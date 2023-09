LAURENT GUIRAUD

Genève, 31 août

Dans son édition du 30 août dernier, sous la rubrique «Il y a 50 ans dans la Tribune», Benjamin Chaix rappelle une enquête parue le 29 août 1973 dans ce même quotidien, évoquant le rôle de la Vieille-Ville: centre administratif ou lieu d’habitation.

À l’époque déjà, l’Association de la Vieille-Ville avait interpellé le Conseil d’État et le Conseil administratif «demandant aux autorités de tout mettre en œuvre pour que les immeubles occupés par les divers services officiels soient progressivement reconvertis en habitations à loyers abordables. Afin que revive la Vieille-Ville.» Seul le conseiller administratif Claude Ketterer s’en était ému, proposant de réserver les deux ou trois derniers étages des immeubles à l’habitat.

Force est de constater que, 50 ans plus tard, rien n’a bougé. Et pourtant l’Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville (AHCVV) a réussi à convaincre le parti du Centre à déposer deux motions: l’une au Grand Conseil (M-2750) et l’autre au Conseil municipal (M-1655), intitulées «Rendons les locaux du centre-ville occupés par l’administration aux habitantes et habitants de Genève!» Traitée et acceptée par la commission du logement le 12 août 2021, cette motion stagne à l’ordre du jour du Grand Conseil depuis. Elle a été refusée par la commission du Conseil municipal et n’a pas encore été traitée en plénière.

Lorsque l’on sait que le pouvoir judiciaire va, dans les années à venir, quitter ses locaux de la rue des Chaudronniers, on peut s’étonner – voire s’irriter – de ce manque de vision des autorités pour une Vieille-Ville, véritable centre historique, qui gagnerait à être revitalisée et revalorisée, tant au niveau culturel qu’au niveau de l’occupation de ses locaux.

En 2009, la motion M-2062 proposait l’adoption d’un programme d’optimisation de l’utilisation des locaux de l’État de Genève (projet OLEG). Le conseiller d’État de l’époque, Mark Müller, a pu prouver que la délocalisation des locaux de l’Office cantonal de la population ou ceux de la direction générale de l’enseignement post-obligatoire à Onex avait tout son sens.

Certes, le pouvoir politique a sa place en Vieille-Ville. Il n’est pas question de l’en déloger. Mais les nombreux bureaux de son administration peuvent sans doute se trouver en périphérie d’un canton limité dans sa surface.

Encore faut-il que les autorités de la Ville et du Canton aient une vision pour le développement de la Vieille-Ville… Cela reste à prouver…

Jean Charles Lathion, président de l’AHCVV

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.