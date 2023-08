PATRICK MARTIN

Versoix, 17 août

La lecture de votre article paru le 15 août sous le titre «Animaux domestiques: à Genève, les animaux n’ont plus accès aux plages publiques» me fait réagir en tant qu’utilisatrice régulière de la plage de la Bécassine à Versoix, où je ne peux que constater que cet été, ce lieu est redevenu paisible, apprécié par tous pour sa vue magnifique et son côté sauvage.

Je trouve dommage que l’on en revienne toujours à une division entre les «pro» ou les «anti» chiens, car il ne s’agit pas du tout de cela, mais plutôt de relever simplement que la cohabitation pose des problèmes depuis longtemps, et pas seulement à Versoix, puisque ailleurs dans le canton celle-ci est interdite.

D’autre part, il ne faudrait pas oublier de préciser qu’à Versoix coule une rivière fraîche et accessible à tous sur plusieurs kilomètres, avec une très belle forêt où les chiens, accompagnés par leurs propriétaires, peuvent trouver des espaces de jeu, de baignade et d’ébrouement nécessaires à leur bien-être. Il ne faut donc pas aller bien loin pour que les chiens et leurs maîtres puissent profiter de beaux espaces de promenade sans devoir prendre un véhicule.

Le nouveau règlement, étant cantonal, me semble donc justifié quoique très restrictif, notamment concernant l’utilisation de la plage par les amateurs de paddles ou de kitesurf qui, eux aussi, ont fortement réagi. Reste à voir si des aménagements plus souples pourront être trouvés par la Commune…

Yolande Dami

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.