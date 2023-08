PIERRE ABENSUR

Genève, 26 août

Quand je passe la porte du bâtiment où je me rends deux fois par semaine pour faire du soutien scolaire auprès d’un jeune migrant, j’ai toujours un petit frisson: et si tout à coup la baraque prenait feu? Alors, bien sûr, je me réjouis que l’État prenne l’initiative d’acquérir 270 portes coupe-feu à installer au Foyer des Tattes.

L’incendie dramatique (un mort, une quarantaine de blessés et traumatisés psychologiquement), c’était en… 2014! Il aura donc fallu neuf ans pour constater que les portes actuelles sont inadéquates et pour qu’on lance un appel d’offres (les portes ne sont pas encore en voie d’installation). Rien d’étonnant, puisqu’il a fallu huit ans (c’était fin 2022) pour obtenir un procès qui n’a condamné que les pauvres diables: deux Protectas et un requérant d’asile, sans toucher au responsable incendie de l’Hospice général de l’époque […].

À ma connaissance, il n’y a jamais eu d’assemblée publique organisée par l’État pour informer les personnes hébergées et la population genevoise des diverses mesures qui semblent avoir été déjà prises pour améliorer la situation en cas d’incendie. Mais ce qui est sûr, c’est que, malgré les boîtes aux lettres, les bancs publics et les jeux pour les enfants installés après la catastrophe, la situation psychique des requérant·e·s d’asile sans cesse menacé·e·s de renvoi reste une poudrière et, pour l’étouffer, les portes coupe-feu n’ont pas prouvé leur efficacité.

Viviane Luisier, membre de Solidarité Tattes

