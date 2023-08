DR

Genève, 15 août

Kenneth White s’en est allé le vendredi 11 août 2023, dans sa maison de Trébeurden, en Bretagne. Il était âgé de 87 ans et entouré par sa fidèle épouse et traductrice, Marie-Claude, dont il avait fait la connaissance à l’université de Glasgow, sa ville natale. Auteur d’une œuvre foisonnante centrée sur la Nature mais aussi sur les villes, il a laissé plusieurs grands livres: «En toute candeur» (1964), «Lettres de Gourgounel» (1966), «Les Limbes incandescents» (1976), «La route bleue» (1983, Prix Médicis étranger), «Les Cygnes sauvages» (1990), «Le Poète cosmographe» (2005), «L’Ermitage des brumes. Occident, Orient et au-delà» (2005), «Les Vents de Vancouver» (2015)…

Nous nous étions rencontrés lors d’un colloque de Géopoétique, une démarche dont il est l’inventeur et qui nous appelle à lire les lignes du monde. C’était à Nîmes en 1991.

À ma grande surprise, il avait lu ma thèse sur Hermann Hesse. Je me présentai à lui: «Salut vieux!» me dit-il en me tapant sur l’épaule. Le personnage me plut. Il se comportait comme un moniteur de ski avec ses élèves. Jamais comme un mandarin.Il appréciait Genève, tout comme Hong Kong ou Vancouver, villes ouvertes sur le paysage. Un poète voit ce que l’homme du commun ne voit pas.

D’où l’intérêt de se promener avec lui. Sur le quai à fleur d’eau menant aux Bains des Pâquis, il eut un éblouissement: au-dessus du Salève, qu’il comparait à une baleine couchée, des rayons du soleil perçaient à travers les nuées neigeuses. C’était la météo qui composait le tableau du paysage. Dans la Vieille-Ville, le débouché du passage Mathurin-Cordier sur la rue Théodore-de-Bèze lui rappelait les remparts d’Edimbourg. Calvin, c’était «The Books of Geneva» (des Bibles) que sa famille recevait chaque Noël.

Devant le Victoria Hall, il me lança: «C’est quoi, ce truc-là?». «C’est un monument offert en souvenir de la reine Victoria.» «Ça lui ressemble!» Le style victorien du monument le rebutait. Moi, au contraire, j’y étais très attaché. Ailleurs, ce fut un totem coloré qui le retint, symbole d’une civilisation première.

Chez moi, il s’attarda longuement sur la porte d’entrée, qui me semblait la banalité même. «Mais non! c’est une porte en vrai bois, comme on n’en fait plus.» Il en caressa les veines et les nœuds. Nous étions au cœur de la démarche géopoétique: saisir, à différentes échelles, ce qui nous rattache à la Terre, à la Nature, au Cosmos.

Bertrand Lévy

