Lettre du jour – Rentrée 2024: ce sera le 19 août! Courrier des lecteurs

KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Genève, 24 août

Je voudrais saluer ici le bon sens d’une lectrice qui, dans votre édition du 23, s’indigne du maintien de la rentrée scolaire lors d’un épisode caniculaire annoncé. À l’origine de tout cela, la brillante idée d’anticiper la rentrée des classes d’une semaine, par rapport au calendrier traditionnel. Cette idée géniale émanerait d’une consultation menée en 2017 auprès des familles, devenue motion votée par le Grand Conseil, et finalement entérinée par le Conseil d’État en 2020.

Les personnes composant ces divers organismes ont-elles jamais entendu parler de «réchauffement climatique»? Apparemment pas, non… Sur quelle planète vivent-elles? Pourtant, lors des débats autour de cette brillante idée, le député EàG Olivier Baud avait pointé les risques que comporterait une rentrée «en pleine canicule». M. Baud aurait-il été le seul, dans toute la République, à faire preuve d’un peu de jugeote? Quoi qu’il en soit, hommage lui soit rendu pour ses sages et prophétiques paroles. Et de fait, en cette horrible semaine de rentrée, les cours de l’après-midi ont dû être suspendus dans diverses écoles. À quoi bon donc anticiper la rentrée, si c’est pour se trouver finalement contraints de «libérer les élèves» comme on dit, pour cause d’impossibilité de travailler dans des salles où, selon leur exposition, la température peut flirter avec les 40° C?

Il est largement établi que la chaleur altère les facultés cognitives, et les neurones en surchauffe provoquent une chute des performances mentales. Je voudrais saluer ici la bravoure de mes élèves qui, dans de telles conditions, ont fait de leur mieux pour rester impliqués et concentrés. Ils étaient – tous – visiblement en train de se liquéfier, et certains manifestement au bord du malaise.

Réjouissons-nous, puisque l’année prochaine, ce sera pire encore puisque la rentrée est fixée encore plus tôt, le 19 août (les profs seront donc corvéables à merci dès le 12). Et nous savons que les canicules ne feront que s’aggraver d’année en année. Bonheur.

Qu’on me pardonne mon ton, mais il est impossible de rester muet face à la bêtise abyssale de certaines décisions. Inspirons-nous de la sagesse de nos voisins français, chez qui la rentrée est toujours fixée à début septembre.

Victor Bovay

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.