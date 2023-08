AFP

Genève, 20 août

Les directives de la Confédération en matière d’implantation d’éoliennes touchent les plans directeurs d’aménagement du territoire et les plans directeurs des énergies de tous les cantons, pour une période qui s’étend de 2022 à 2030. Leur validation incombe à la Confédération.

Chaque canton est invité à déterminer les périmètres qui correspondent aux données cartographiques fédérales sur l’intensité des vents. Pour le Grand Genève, ils sont quatre à disposer des caractéristiques requises.

Reste encore à évaluer les disponibilités foncières réelles, puis à engager les études géologiques et techniques. Lorsque des lieux plus finement cernés rempliront les critères fédéraux, les premiers cahiers des charges seront élaborés et soumis à consultation avant le lancement dans quelque sept ans des procédures usuelles d’autorisation. Voilà du moins ce qui est programmé.

Mais, sachant que la durée de service des pales excède de peu vingt ans, il faudrait savoir aujourd’hui qu’en faire le moment venu. Or, impossible de consulter la moindre directive à ce sujet.

Le recyclage en vue d’un remploi de leurs matériaux composites en est au stade de la recherche. De deux choses l’une: soit il passe rapidement en Europe et en Suisse en mode opérationnel à l’échelle industrielle, soit, si cela n’aboutit pas, eh bien la seule option qui reste est l’enfouissement de leurs déchets tel qu’il se pratique aujourd’hui.

Les pales «européennes» en fin de cycle sont démontées, tronçonnées et transportées par container pour être enterrées en Afrique, dans le sous-continent indien et dans le Sud-Est asiatique.

Dès lors se pose un choix éthique. Ou nous poursuivons cette pratique en nous accommodant de faire l’impasse sur notre solidarité écologique envers des pays fort lointains choisis comme déchetteries, ou bien nous prenons nos responsabilités et assumons complètement les déchets industriels que nous produisons.

Éthique, cette seconde option induit logiquement de réserver chez nous, sans tarder, des parcelles affectables à des enfouissements dûment recensés dans nos plans directeurs. Et pour chaque éolienne et chaque parc, une inscription cadastrale de ces futures parcelles d’enfouissement devrait naturellement constituer l’une des conditions d’octroi des autorisations.

C’est ce qui devrait être et qui, évidemment, ne sera pas, tant le coût et le temps s’y opposeront. Donc inéluctablement, notre néocolonialisme commercial du déchet prédominera, sans qu’aucun doute sur la pureté écologique de nos éoliennes ne vienne écorner nos bonnes consciences. Bon vent tout de même!

Jan Doret

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.