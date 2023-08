STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Genève, 17 août

La «Tribune» nous apprenait ce jeudi matin que cinq jeunes ont déposé une pétition demandant une piste cyclable sécurisée sur la route d’Annecy, afin de pouvoir en toute sécurité rejoindre le Collège de Staël.

D’habitude, sur les conseils d’un journaliste du même média, je ne vais jamais voir les commentaires, tant ils sont souvent déprimants et, surtout, anonymes. Cette fois, j’y suis allé. Certes, nombre de commentaires sont plutôt positifs, félicitent ces jeunes et les encouragent.

Néanmoins, force est de constater que certains des posts publiés, de surcroît anonymes bien sûr, sont plutôt condescendants, voire méprisants. Par exemple: «passe d’abord ta maturité…» ou «ces jeunes sont sûrement manipulés…» Ces jeunes ont utilisé un moyen démocratique qui leur est garanti par notre constitution cantonale, le droit de pétition, document adressé au Grand Conseil et qui doit être traité par sa commission des pétitions, qui devra rendre une réponse et émettre une recommandation à l’intention du Conseil d’État.

On ne peut faire fi de l’importance de ce document qui a récolté plus de 3000 signatures, de surcroît en pleine période estivale. Jusqu’à quand va-t-on encore considérer que des jeunes, dont on reconnaît la capacité de discernement à 11 ans, ne peuvent pas s’exprimer sur des sujets politiques qui les intéressent directement?

Jusqu’à présent, toutes les tentatives visant tant sur le plan fédéral que sur les plans cantonaux à leur accorder le droit de vote à 16 ans ont échoué, à l’exception notable du canton de Glaris.

Il est donc normal que ces jeunes utilisent les moyens mis à leur disposition pour s’exprimer en toute liberté et en faisant de surcroît des propositions constructives et visant à assurer une meilleure sécurité à leurs déplacements.

Bravo à eux et tant pis pour les vieux crabes qui n’ont, en l’occurrence, pas plus de maturité que les jeunes qu’ils brocardent.

Jean-Marc Guinchard, ancien président du Grand Conseil, député du Centre

