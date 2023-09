STEEVE IUNCKER GOMEZ

Genève, 24 août

Lors de son année de mairie, M. Guillaume Barazzone a lancé un concours d’idées pour l’aménagement de la rade, qui a désigné en mai 2017 le projet lauréat «Au ras de l’eau», piloté par l’architecte genevois Pierre-Alain Dupraz. Particulièrement ambitieux et intelligent, le projet primé proposait notamment de réaménager l’esplanade publique bordant l’eau au quai Gustave-Ador et de l’équiper de guinguettes, de réaliser une plateforme lacustre à l’aval des Bains des Pâquis, et enfin de revaloriser les pelouses du quai Wilson avec un nouvel accès à l’eau.

C’était il y a plus de six ans déjà, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les autorités de la Ville de Genève n’ont pas brillé par leur célérité et enthousiasme à mettre en œuvre ces excellentes propositions d’aménagement. Avec la réalisation par le canton de la plage des Eaux-Vives et son nouveau port, qui ont permis de désencombrer les quais de la Rive gauche des cabanes de pêcheurs et des dériveurs, la Ville de Genève dispose enfin d’un espace libéré qui mérite requalification. Or, les projets municipaux sont en rade.

Des infrastructures temporaires sont certes proposées au quai Gustave-Ador, appréciées et qui ont trouvé leur public, mais cela reste au final un gentil bricolage. En Rive droite, le projet du quai Wilson n’est toujours pas en phase de développement, la Ville de Genève venant juste de lancer un concours pour désigner des mandataires. Cependant, elle a opportunément repris à son compte pour réalisation les aménagements provisoires d’accès à l’eau travaillés par l’association À l’Eau Wilson.

Le nouvel été caniculaire que viennent de vivre les Genevoises et les Genevois, avec des besoins accrus en espaces publics de fraîcheur, devrait définitivement convaincre le Conseil administratif de se mettre au travail pour accélérer les réalisations. Hélas non! La récente annonce médiatique de réaliser des bains temporaires pour cinq années à l’aval du Jet d’eau, le temporaire devenant au demeurant la norme en Ville (Maison de la danse, école primaire à Beaulieu, parc de la pointe de la Jonction, etc. etc.), qui plus est en dépensant 2,2 millions de francs, peine à dissimuler la lenteur de la Ville de Genève à répondre aux attentes de la population en matière d’espaces publics pérennes et adaptés au changement climatique.

Alexandre Wisard

