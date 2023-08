DR

Grand-Saconnex, 23 août

En voilà encore une toute belle de la part des Verts (voir «Tribune de Genève» du 23 août) qui, comme les activistes de tout poil, sont prompts à dénoncer, mais beaucoup moins à réfléchir à des solutions.

«Il est contraire au bon sens d’utiliser de l’eau potable pour les toilettes alors qu’on souffre du manque d’eau», disent-ils. Où est le rapport? Quand on tire la chasse, ce sont dix litres d’eau, potable ou pas, qui partent en direction de la STEP pour finir dans le Rhône.

Où est la perte? Et pour utiliser de l’eau non traitée, il faudrait doubler le réseau de distribution, impensable. Ça a été très bien relevé dans l’article, mais il me semble qu’ils auraient pu y penser eux-mêmes.

Quant à l’utilisation de l’eau de pluie pour arroser les champs, il faudra qu’ils expliquent où trouver de l’eau qui ne soit pas de l’eau de pluie, même si celle-ci a été stockée quelque temps à la montagne sous forme de glace.

Les champs doivent être arrosés quand il ne pleut pas, que je sache, il faut donc avoir fait des réserves. Quel meilleur endroit pour ça qu’un grand lac que nous avons la chance d’avoir à proximité? Il faut savoir enfin que l’eau ne disparaît jamais, elle suit un cycle et le «gaspillage» de l’eau ne peut tout simplement pas exister.

Eric Steiner

