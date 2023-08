JEAN-PAUL GUINNARD

Genève, 27 août

Depuis hier, avec grand soulagement, nous avons accueilli les 8,1 cm de précipitations bénéfiques, réductrices en grande partie de cette canicule insoutenable et insupportable.

Toutes les parties couvertes par les toitures, les voies de circulation, les surfaces asphaltées et bétonnées ont conduit cette eau directement dans les ruisseaux, les rivières et les fleuves en créant de plus en plus d’inondations au passage, quel dommage. Un simple calcul édifiant peut nous faire prendre conscience du gaspillage énorme de cette eau de pluie, dont nous ne faisons pas usage à bon escient. Par exemple, une surface de 1000 m2 a reçu hier et aujourd’hui, 8,1 cm d’eau, ce qui fait 8100 litres non absorbés par le sol et donc d’aucune utilité…

Imaginez-vous les surfaces que prennent les constructions de nos villes et villages. C’est démentiel! Une solution assez simple, mais impérative, serait dès demain de récupérer cette manne pour les nouvelles constructions industrielles, commerciales et individuelles par des citernes implantées en sous-sol. Installer un système d’arrosage des toitures et surfaces planes en circuit fermé, mu par des panneaux solaires, afin de réduire la chaleur emmagasinée offerte aux rayons de notre bon soleil.

Avantage: une évaporation va s’ensuivre pour recréer des nuages absents actuellement et donc créer des nouvelles précipitations que nous n’avons plus. […] Pour les bâtiments déjà construits, l’État pourrait subventionner l’implantation de ces citernes en prenant quelques mètres cubes des parkings souterrains, comme on le fait pour l’isolation thermique des bâtiments actuellement.

La réduction des températures sera considérable et améliorera le changement climatique. Elle va créer des nouvelles entreprises spécialisées et des nouveaux métiers. […] Ce plan de mise en place des citernes est à calculer par rapport aux régions et aux surfaces impactées.

Tout est réalisable avec des coûts tout à fait abordables.

Dominique Féry

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.