MAGALI GIRARDIN

Genève, 25 août

Des citoyens et des députés se sont mobilisés pour soutenir le principe d’une production locale d’énergie renouvelable complémentaire au solaire (puisque produite en hiver et la nuit). Grâce à la pétition d’un groupe de citoyens «Pour une production d’énergie renouvelable sur la Versoix» et à une motion signée par 19 députés (M1209), le choix politique est mis au centre du débat. Après une décision du Tribunal administratif, c’est au Grand Conseil de trancher.

En 2022, le gouvernement genevois refuse de renouveler la concession de l’installation hydroélectrique de Richelien. Même avec les aménagements prévus pour le passage des poissons, il s’oppose au maintien d’une production locale d’électricité renouvelable (alimentant 300 ménages) complémentaire au solaire, puisque au maximum de sa production en hiver.

Le Tribunal administratif vient de décider que le choix du Conseil d’État est conforme au droit actuel: pas d’irrégularité dans la procédure et une pesée des intérêts qui respecte les lois existantes. Pourtant, le fait que cette décision soit correcte juridiquement n’en fait pas forcément une bonne décision politique. Le fond du dilemme n’a pas été abordé et l’affaire n’est pas terminée.

Faut-il soutenir une petite production d’énergie renouvelable locale et complémentaire au solaire qui existe déjà, ou la sacrifier en se concentrant sur les futures installations de grande taille à distance des consommateurs? Aux députés d’en décider. Pour les pétitionnaires, l’urgence de la crise climatique, qui s’intensifie, nous contraint à garder une diversité dans notre production d’énergie.

Max Schneider et Denise Adler, groupe de soutien «Pour une production d’énergie renouvelable sur la Versoix»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.