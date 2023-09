OLIVIER VOGELSANG

Genève, 1er septembre

Quelle campagne Genève désire-t-elle? Cette question, je me la suis posée la semaine dernière en m’arrêtant à Dardagny. Premier village du Mandement à entrer en 2021 dans le réseau national des plus beaux villages de Suisse «pour la richesse de son patrimoine architectural typiquement vigneron et pour son cadre rural magnifiquement préservé» [«Tribune de Genève», novembre 2021], Dardagny est incontestablement une petite perle pour les randonneurs et autres visiteurs de passage. Ce qui fait aussi une grande partie de son charme, c’est son auberge tenue depuis plus de quarante ans par Marie et Albert Röthlisberg.

On y croise sur la terrasse toute une faune bigarrée d’habitués, couples à la retraite, familles, amis venus du canton ou de France voisine – mes voisins de tablée, l’autre jour, résidaient à Thoiry – goûter au jambon à l’os, aux filets de perche et en automne, à la chasse.

En semaine, on croise des ouvriers viticoles ou du bâtiment venus prendre un ballon de chasselas et le plat du jour. La patronne n’est jamais loin et vous sert la salade en entrée elle-même, dans une ambiance familiale qui tranche avec les restos bobos qui poussent un peu partout au bout du lac.

Mais voilà que je surprends au vol une conversation où elle parle de fermeture. Elle d’habitude si joviale n’a plus sa gouaille des beaux jours. Je lui demande confirmation et en effet, l’auberge de Dardagny fermera bien ses portes à la fin du mois de septembre, la mairie ayant racheté l’établissement au propriétaire pour faire un resto nouvelle mouture avec chambres d’hôte pour ceux qui voudraient passer la nuit dans le village. J’ai dû faire un mauvais rêve.

Est-il possible de sacrifier une des dernières auberges typiques du Mandement et que ce soit la commune elle-même qui prenne cette décision? Les membres de son exécutif sont-ils devenus si «instagramés» qu’ils ne comprennent plus ce qu’est un lieu de vie locale, un lieu de mémoire pour plusieurs générations, mais à la place préfèrent vendre au monde une image muséale de leur «beau village suisse»?

Qu’en est-il de la réaction des habitants, ont-ils protesté? «Ils protestent en l’air, mais rien de concret, pas de pétition», m’a dit la patronne. Je rêve une seconde fois. Les habitants de cet écrin patrimonial ne bougent pas le petit doigt pour leur seule et unique auberge? Tellement triste, tellement révélateur des retranchements de chacun aujourd’hui…

Bon, la question initiale était: quelle campagne Genève désire-t-elle? Je crois que j’ai la réponse, elle la veut en carte postale.

