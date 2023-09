LUCIEN FORTUNATI

Chêne-Bougeries, 31 août

Souvent ils se font détester lorsqu’ils augmentent les tarifs généraux ou le prix du billet, par exemple, et que ce sont les usagers/ères les moins nantis qui doivent en faire les frais. Mais en bon Suisse, personne ne dit mot parce que l’entreprise des Chemins de fer fédéraux (CFF) c’est sacré, c’est vénéré, comme les conseillers. Alors ils ne se privent pas d’y aller de bon cœur pour imposer des changements d’horaires, pour modifier le flux des trains intercity, pour introduire de nouvelles informations dans les distributeurs automatiques de billets.

À ce sujet, il est important de souligner que notre chère compagnie helvétique, ponctuelle comme pas une, a entièrement modifié la pagination et la structure de l’énoncé pour acquérir un billet. Cela fait depuis début juin que c’est fonctionnel et que nous sommes embrouillés pour tenter de comprendre comment ça marche. Il faut dire que pour donner dans le pas simple, ils sont costauds. Jusqu’à cette malheureuse échéance, lorsque nous étions face à l’écran tactile, il s’affichait une arborescence simple et une iconographie numérique explicite pour réussir à tirer le sésame d’accès aux trains en deux coups de cuillère à pot. Mais c’était trop beau, trop fluide pour que ça dure! Il fallait s’adapter, entrer dans la tendance des technologies de marché, dans l’adéquation de lecture avec les applications pour smartphones.

Si aujourd’hui les CFF se mettent au goût du jour, c’est pour mieux se fondre dans le techno-fascisme ambiant des nouvelles communications, sans trop penser au confort de leur clientèle. En effet, lorsque nous nous trouvons devant l’écran de la machine, comment savoir au premier coup d’œil, lorsque les horaires de trains en partance apparaissent en message principal, que cette information n’a pas d’importance et qu’il faut fixer son attention sur le petit rectangle de la partie supérieure gauche de l’image pour retrouver les données basiques du déplacement: aller simple, aller et retour, 1re, 2e, demi-tarif, abonnement? À quoi bon, donc, ce cirque de lecture trompeur s’il ne sert à rien et complique l’acquisition du ticket de transport? Il faut juste se rappeler, leur rappeler, que «le mieux est l’ennemi du bien».

Léon Meynet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.