Du libéral modéré au va-t-en-guerre – L’étrange mue de Medvedev à la faveur de la guerre en Ukraine L’ancien président de Russie, réputé pro-occidental, multiplie les agressions verbales contre l’Ukraine. Une manière d’exister en vue de l’après-Poutine? Elisabeth Pierson («Le Figaro»)

Pendant sa présidence, Medvedev (à droite) n’aura été qu’un instrument entre les mains de Poutine, alors premier ministre. AFP

Le changement de ton a été radical. «Ce sont des bâtards et des dégénérés», s’emportait Dmitri Medvedev en juin dernier, sans préciser s’il parlait des Ukrainiens ou des Occidentaux. «Ils veulent notre mort, celle de la Russie, et tant que je serai en vie, je ferai tout ce que je peux pour les faire disparaître.» Ancien président et premier ministre de la Russie, ce proche de Poutine multiplie les sorties contre l’Occident. Le 12 août dernier, sur son compte Telegram, le ton s’est fait presque menaçant: «Les salopards de Kiev et leurs mécènes occidentaux semblent prêts à organiser un nouveau Tchernobyl. Que puis-je dire… N’oublions pas que l’Union européenne possède également des centrales nucléaires. Et que des accidents y sont également possibles.»