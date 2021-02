Enfin! Le procès de Pierre Maudet pour acceptation d’un avantage commencera donc lundi prochain. Étape très attendue d’une incroyable saga politico-judiciaire et médiatique qui a débuté le 11 mai 2018 avec la publication dans ces colonnes d’un article intitulé: «L’intrigant voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi».

Le politicien genevois venait d’inscrire une victoire de plus à son pedigree de «bête de campagne», tombé dans la politique à la naissance, en remportant haut la main et dès le premier tour sa réélection au Conseil d’État. L’homme, brillant stratège à la finesse et la méthode toutes machiavéliques, avait toujours une longueur d’avance. Bien qu’obnubilé par sa propre puissance, véritable maniaque de la microgestion, notoirement désagréable avec ceux qui le contredisent, Pierre Maudet forçait le respect. Champion de la communication ou de la gestion de l’État? On ne sait pas trop, en vérité. En tous les cas, champion hors pair et sans pareil de la promotion de sa personne. Il venait encore de le prouver, six mois plus tôt, lors de sa campagne alémanique pour les élections au Conseil fédéral. Il a certes échoué à décrocher le soutien du parlement, mais quel succès dans la conquête des médias d’outre-Sarine et donc du peuple! Rétifs face au Genevois inconnu, les médias alémaniques l’ont adopté pour finir par l’aduler. Stupéfiant retournement.

Pierre Maudet a montré une fois encore qu’il était capable de tout. Pour le meilleur, d’abord. Puis pour le pire, uniquement. Après les révélations de son «intrigant voyage à Abu Dhabi», il a montré son vrai visage. Maudet, la combine, le mépris des autres, oscillant entre menaces et vengeance, le dynamiteur sans scrupule, prêt à faire exploser ceux qui le portaient pour trouver un chemin de fuite et sauver sa peau.

L’intérêt des Genevois dont il se gargarise jusqu’en ces jours, l’intérêt de son canton, il n’en avait cure. Il a entraîné tout Genève avec lui dans son bain de boue, décrédibilisant nos institutions. De Lausanne à Romanshorn, Genève et son triste Maudet furent la risée des peuples. Au bout du lac, on s’est habitué à cet extraordinaire enchaînement. Tout commandait à Monsieur Maudet de se retirer, n’aurait-il qu’un semblant de respect des institutions. Il s’est cramponné au mouchoir de pouvoir qui lui restait, opérant des dégâts considérables, aussi sur le plan humain. De sursaut en sursaut, l’homme, tantôt pathétique, tantôt inquiétant, tente un ultime coup de poker. Fin octobre 2020, il annonce sa démission pour se présenter à sa propre succession. Inédit. Du jamais vu en Suisse. La «NZZ» salue cette ultime Genferei. À Genève, l’impensable devient possible.

Quelles sont ses chances d’être sauvé par le vote du peuple? Bien des pronostiqueurs s’en remettent à la justice. S’il est condamné avant l’élection, l’affaire est entendue. S’il est blanchi, le peuple pourrait vouloir lui donner une seconde vie. On peut faire et refaire les calculs. Ses chances sont plus que ténues. Mais nous sommes à Genève…

Reste qu’il y a bien plus important qu’un éventuel verdict de culpabilité pour voter tout sauf Maudet. Car ce n’est pas «l’acceptation d’un avantage» qui le condamne définitivement. Mais bien cette succession insensée d’affabulations et contre-vérités égrenées sur deux ans et demi. Pierre Maudet n’est pas un bonimenteur ordinaire de la politique. Par ses montages et mensonges énormes, il a mis les institutions en danger, rendant le gouvernement vulnérable. Ce même gouvernement qu’il quitte, qu’il veut rejoindre mais qu’il a aussi attaqué en justice!